Євросоюз запровадив санкції проти семи нових організацій та 25 осіб у Білорусі

Санкції запроваджені за проведення псевдовиборів у 2025 році та підтримку режиму Олександра Лукашенка

Лукашенко в Мінську (Фото: пресслужба політика)

Європейський Союз 27 березня запровадив санкції проти семи організацій та 25 осіб у Білорусі за проведення так званих президентських виборів та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомила Європейська рада.

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ЄС вніс до санкційних списків:

→ Центральну виборчу комісію Білорусі, заступника її голови, секретаря та членів;

→ політика Олега Романова;

→ дев’ятьох суддів;

→ працівників Управління справами президента Білорусі;

→ товариство з обмеженою відповідальністю "Рідотто" та його мажоритарного акціонера Дмитра Шведка;

→ республіканське унітарне підприємство "Білоруські лотереї" та його директора Михайла Денисенка;

→ відкрите акціонерне товариство "Планар" та його генерального директора Сергія Авакова;

→ Завод точної електромеханіки та його директора Юрія Чорного;

→ ВАТ "Інтеграл";

→ ТОВ "Цибулька-Бел".

За інформацією ЄС, ЦВК у 2025 році організувала "вибори" президента, які не були ані вільними, ані чесними, проводилися в атмосфері репресій, порушень прав людини та всупереч зобов’язанням Білорусі перед Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Романов є головою партії "Біла Русь", яка має більшість місць у нижній палаті парламенту Білорусі.

Судді, за даними ЄС, винесли політично вмотивовані вироки, зокрема проти людей, які протестували або висловлювали незгоду з режимом Лукашенка, тим самим беручи участь у репресіях проти громадянського суспільства та демократичної опозиції.

Управління справами президента Білорусі – це, за інформацією ЄС, підпорядкований безпосередньо Лукашенку урядовий орган, який приносить дохід його режиму.

ТОВ "Рідотто", що спеціалізується на азартних іграх онлайн, РУП "Білоруські лотереї" та їх керівники підтримують режим Лукашенка та отримують від нього вигоду, вважає ЄС.

Відкрите акціонерне товариство "Планар", його гендиректор Аваков, Завод точної електромеханіки, його директор Чорний та ВАТ "Інтеграл" належать до військово-промислового комплексу Білорусі.

А ТОВ "Цибулька-Бел" є агрокомпанією, яка узгоджувала з білоруською владою використання в’язнів для примусових робіт, що є прямим порушенням прав людини, повідомляє ЄС.

Всі ці люди та компанії, на думку ЄС, відповідальні за підрив демократії та верховенства права в Білорусі, сприяють внутрішнім репресіям, порушенням прав людини та провадять військову співпрацю з Росією на підтримку її війни проти України.