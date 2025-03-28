Евросоюз ввел санкции против семи новых организаций и 25 человек в Беларуси
Европейский Союз 27 марта ввел санкции против семи организаций и 25 человек в Беларуси за проведение так называемых президентских выборов и поддержку режима Александра Лукашенко. Об этом сообщил Европейский совет.
ЕС внес в санкционные списки:
→ Центральную избирательную комиссию Беларуси, заместителя ее председателя, секретаря и членов;
→ политика Олега Романова;
→ девятерых судей;
→ работников Управления делами президента Беларуси;
→ общество с ограниченной ответственностью "Ридотто" и его мажоритарного акционера Дмитрия Шведко;
→ республиканское унитарное предприятие "Беларуские лотереи" и его директора Михаила Денисенко;
→ открытое акционерное общество "Планар" и его генерального директора Сергея Авакова;
→ Завод точной электромеханики и его директора Юрия Черного;
→ ОАО "Интеграл";
→ ООО "Цыбулька-Бел".
По информации ЕС, ЦИК в 2025 году организовал "выборы" президента, которые не были ни свободными, ни честными, проводились в атмосфере репрессий, нарушений прав человека и вопреки обязательствам Беларуси перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Романов является главой партии "Белая Русь", которая имеет большинство мест в нижней палате парламента Беларуси.
Судьи, по данным ЕС, вынесли политически мотивированные приговоры, в том числе против людей, которые протестовали или выражали несогласие с режимом Лукашенко, тем самым участвуя в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции.
Управление делами президента Беларуси – это, по информации ЕС, подчиненный непосредственно Лукашенко правительственный орган, который приносит доход его режиму.
ООО "Ридотто", которое специализируется на азартных играх онлайн, РУП "Беларуские лотереи" и их руководители поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду, считает ЕС.
Открытое акционерное общество "Планар", его гендиректор Аваков, Завод точной электромеханики, его директор Черный и ОАО "Интеграл" относятся к военно-промышленному комплексу Беларуси.
А ООО "Цыбулька-Бел" является агрокомпанией, которая согласовывала с беларускими властями использование заключенных для принудительных работ, что является прямым нарушением прав человека, сообщает ЕС.
Все эти люди и компании, по мнению ЕС, ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, способствуют внутренним репрессиям, нарушениям прав человека и осуществляют военное сотрудничество с Россией в поддержку ее войны против Украины.
- В 2024 году выяснилось, что совладельцем "Цыбулька-Бел" был депутат от партии "Альтернатива для Германии" Йорг Дорнау.
- 22 января 2025 года Европарламент осудил "выборы" президента в Беларуси и призвал не признавать Лукашенко.
- 26 января состоялось голосование на "выборах", на них "победил" Лукашенко, который баллотировался в седьмой раз.