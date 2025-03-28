Евросоюз ввел санкции против семи новых организаций и 25 человек в Беларуси

Санкции введены за проведение псевдовыборов в 2025 году и поддержку режима Александра Лукашенко

Лукашенко в Минске (Фото: пресс-служба политика)

Европейский Союз 27 марта ввел санкции против семи организаций и 25 человек в Беларуси за проведение так называемых президентских выборов и поддержку режима Александра Лукашенко. Об этом сообщил Европейский совет.

ЕС внес в санкционные списки:

→ Центральную избирательную комиссию Беларуси, заместителя ее председателя, секретаря и членов;

→ политика Олега Романова;

→ девятерых судей;

→ работников Управления делами президента Беларуси;

→ общество с ограниченной ответственностью "Ридотто" и его мажоритарного акционера Дмитрия Шведко;

→ республиканское унитарное предприятие "Беларуские лотереи" и его директора Михаила Денисенко;

→ открытое акционерное общество "Планар" и его генерального директора Сергея Авакова;

→ Завод точной электромеханики и его директора Юрия Черного;

→ ОАО "Интеграл";

→ ООО "Цыбулька-Бел".

По информации ЕС, ЦИК в 2025 году организовал "выборы" президента, которые не были ни свободными, ни честными, проводились в атмосфере репрессий, нарушений прав человека и вопреки обязательствам Беларуси перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Романов является главой партии "Белая Русь", которая имеет большинство мест в нижней палате парламента Беларуси.

Судьи, по данным ЕС, вынесли политически мотивированные приговоры, в том числе против людей, которые протестовали или выражали несогласие с режимом Лукашенко, тем самым участвуя в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции.

Управление делами президента Беларуси – это, по информации ЕС, подчиненный непосредственно Лукашенко правительственный орган, который приносит доход его режиму.

ООО "Ридотто", которое специализируется на азартных играх онлайн, РУП "Беларуские лотереи" и их руководители поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду, считает ЕС.

Открытое акционерное общество "Планар", его гендиректор Аваков, Завод точной электромеханики, его директор Черный и ОАО "Интеграл" относятся к военно-промышленному комплексу Беларуси.

А ООО "Цыбулька-Бел" является агрокомпанией, которая согласовывала с беларускими властями использование заключенных для принудительных работ, что является прямым нарушением прав человека, сообщает ЕС.

Все эти люди и компании, по мнению ЕС, ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, способствуют внутренним репрессиям, нарушениям прав человека и осуществляют военное сотрудничество с Россией в поддержку ее войны против Украины.