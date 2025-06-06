YouTube заблокував канали екснардепа Мосійчука і блогера Шапошнікова
Відеохостинг YouTube заблокував в Україні ще чотири канали. Вони були повʼязані з підсанкційними особами, а також через них поширювали інформацію, співзвучну російській пропаганді. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
Заблоковано канал "Ігор Мосійчук". Він належав колишньому народному депутату Мосійчуку, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою.
Також заблоковано канали Shaposhnikov UA, shaposhnikov news та "Ростислав Шапошніков", пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим, що поширював фейки, вигідні Росії.
Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України Володимира Зеленського від 25 травня.
- 11 квітня 2025 року Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів.
- 9 травня YouTube заблокував канал публічного діяча та блогера, колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича й інших підсанкційних осіб.