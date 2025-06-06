YouTube заблокував канали екснардепа Мосійчука і блогера Шапошнікова

Проти обох запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 25 травня

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Відеохостинг YouTube заблокував в Україні ще чотири канали. Вони були повʼязані з підсанкційними особами, а також через них поширювали інформацію, співзвучну російській пропаганді. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Заблоковано канал "Ігор Мосійчук". Він належав колишньому народному депутату Мосійчуку, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою.

Також заблоковано канали Shaposhnikov UA, shaposhnikov news та "Ростислав Шапошніков", пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим, що поширював фейки, вигідні Росії.

Заблоковані YouTube-канали (Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України Володимира Зеленського від 25 травня.

11 квітня 2025 року Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів.

9 травня YouTube заблокував канал публічного діяча та блогера, колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича й інших підсанкційних осіб.