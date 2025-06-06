YouTube заблокировал каналы экс-нардепа Мосийчука и блогера Шапошникова
Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине еще четыре канала. Они были связаны с подсанкционными лицами, а также через них распространяли информацию, созвучную российской пропаганде. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Заблокирован канал "Игорь Мосийчук". Он принадлежал бывшему народному депутату Мосийчуку, регулярно транслировавшему месседжи, созвучные с российской пропагандой.
Также заблокированы каналы Shaposhnikov UA, shaposhnikov news и "Ростислав Шапошников", связанные с блогером Ростиславом Шапошниковым, распространявшим фейки, выгодные России.
Против обоих применены санкции СНБО, которые были введены в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 25 мая.
- 11 апреля 2025 года Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов.
- 9 мая YouTube заблокировал канал публичного деятеля и блогера, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича и других подсанкционных лиц.