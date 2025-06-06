YouTube заблокировал каналы экс-нардепа Мосийчука и блогера Шапошникова

Против обоих применены санкции СНБО, которые были введены в действие указом президента Украины от 25 мая

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине еще четыре канала. Они были связаны с подсанкционными лицами, а также через них распространяли информацию, созвучную российской пропаганде. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Заблокирован канал "Игорь Мосийчук". Он принадлежал бывшему народному депутату Мосийчуку, регулярно транслировавшему месседжи, созвучные с российской пропагандой.

Также заблокированы каналы Shaposhnikov UA, shaposhnikov news и "Ростислав Шапошников", связанные с блогером Ростиславом Шапошниковым, распространявшим фейки, выгодные России.

Заблокированные YouTube-каналы (Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Против обоих применены санкции СНБО, которые были введены в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 25 мая.