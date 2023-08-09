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Південна Корея підключається до реалізації формули миру від України

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 08:19
Південна Корея підключається до реалізації формули миру від України - Фото
Президент Півдненної Кореї Юн Сок Йоль у Бучі (Фото: Офіс генпрокурора)

Південна Корея візьме участь у роботі групи з реалізації мирного плану за формулою миру президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Представник президента Південної Кореї заявив, що рішення про участь Південної Кореї у реалізації формули миру було ухвалено в ході багатосторонніх переговорів у Саудівській Аравії 5-6 серпня. На зустрічі в Джидді обговорювалося, зокрема, створення робочої групи для реалізації мирного плану України.

"Відповідно до одного з ключових пунктів запропонованої нами української ініціативи миру та солідарності, ми візьмемо участь у робочій групі "формула миру", – сказав чиновник.

Про "українську ініціативу" було оголошено під час липневого візиту президента країни Юн Сок Йоля до України. Південна Корея зобов'язалася надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та брати участь у повоєнному відновленні.

Південна Корея сподівається, що участь у робочій групі допоможе її компаніям взяти участь у великомасштабних проєктах із повоєнного відновлення України, зазначає агентство.

Раніше Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022 року.

Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки що) заважає

Сергій Бережний
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Південна Кореядипломатіяформула мируюн сок йоль
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