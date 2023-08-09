Південна Корея підключається до реалізації формули миру від України

Південна Корея візьме участь у роботі групи з реалізації мирного плану за формулою миру президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Представник президента Південної Кореї заявив, що рішення про участь Південної Кореї у реалізації формули миру було ухвалено в ході багатосторонніх переговорів у Саудівській Аравії 5-6 серпня. На зустрічі в Джидді обговорювалося, зокрема, створення робочої групи для реалізації мирного плану України.

"Відповідно до одного з ключових пунктів запропонованої нами української ініціативи миру та солідарності, ми візьмемо участь у робочій групі "формула миру", – сказав чиновник.

Про "українську ініціативу" було оголошено під час липневого візиту президента країни Юн Сок Йоля до України. Південна Корея зобов'язалася надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та брати участь у повоєнному відновленні.

Південна Корея сподівається, що участь у робочій групі допоможе її компаніям взяти участь у великомасштабних проєктах із повоєнного відновлення України, зазначає агентство.

Раніше Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022 року.

Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання щодо можливої військової допомоги Україні.

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