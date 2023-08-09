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Южная Корея подключается к реализации формулы мира Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 08:19
Южная Корея подключается к реализации формулы мира Украины - Фото
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в Буче (Фото: Офис генпрокурора)

Южная Корея примет участие в работе группы по реализации мирного плана по формуле мира президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Представитель президента Южной Кореи заявил, что решение об участии Южной Кореи в реализации формулы мира было принято в ходе многосторонних переговоров в Саудовской Аравии 5-6 августа. На встрече в Джидде обсуждалось, в том числе, создание рабочей группы для реализации мирного плана Украины.

"В соответствии с одним из ключевых пунктов предложенной нами украинской инициативы мира и солидарности, мы примем участие в рабочей группе "формула мира", – сказал чиновник.

Об "украинской инициативе" было объявлено во время июльского визита президента страны Юн Сок Ёля в Украину. Южная Корея обязалась предоставить пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и участвовать в послевоенном восстановлении.

Южная Корея надеется, что участие в рабочей группе поможет ее компаниям принять участие в крупномасштабных проектах по послевоенному восстановлению Украины, отмечает агентство.

Ранее Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

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Сергей Бережной
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