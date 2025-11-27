Ющенко: Путін робить велике добре діло. Він веде Росію до загибелі через смуту

Третій президент відзначив стійке національне усвідомлення у деяких народів, які населяють Росію

Віктор Ющенко (Фото: Facebook-акаунт третього президента)

Російський диктатор Володимир Путін веде Росію до загибелі через смуту, вважає третій президент Віктор Ющенко. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Ющенко заявив: попри санкції, РФ має доходи, які дають їй існувати. Хоча Росія в стагнації й економіка держави-агресора "йде в прірву".

"І Путін робить велике добре діло. Він веде Росію до загибелі через смуту. Обов’язково буде смута. Після смути, можливо, виникне півтора-два десятки проєктів національного визволення", – сказав третій президент.

Як приклад він навів Татарстан та Башкортостан, багаті нафтою російські регіони. Ющенко переконаний, що вони самостійно зможуть розпорядитися доходами без участі Москви.

"А якути, які займають площу п’яти-шести Францій. У яких світового рівня запаси, починаючи від алмазів і закінчуючи золотом", – додав він.

Політик уточнив, що "це великі заможні краї". У багатьох із них національне усвідомлення уже настільки стійке, продовжив він, згадавши Дагестан й Чечню.

"От що спільного між якутом і дагестанцем? Ну що? Ну немає ж нічого. І що спільного між татарином і бурятом? От що спільне? Віри різні, мови різні, історія різна, герої національні різні. Тощо", – зазначив Ющенко.

Він переконаний, що поневолені Росією народи зможуть повстати, якщо вони національно виховані й усвідомлені. У цьому контексті він згадав татарську націю, яка говорить своєю мовою й пам'ятає Івана IV (Іван IV Грозний захопив Казань, столицю сучасного Татарстану, 2 жовтня 1552 року після тривалої облоги, що завершило Казанське ханство та призвело до включення його земель до складу Московського царства).

"Вони розуміють, для чого їм потрібна держава. Тому що у них не загублене національне осердя. І мова, і пам'ять, і культура, і релігія тощо. Звичаї, традиції... Тому є великий шанс", – сказав Ющенко.