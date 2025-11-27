Ющенко: Путин делает большое хорошее дело. Он ведет Россию к гибели через смуту

Виктор Ющенко (Фото: Facebook-аккаунт третьего президента)

Российский диктатор Владимир Путин ведет Россию к гибели через смуту, считает третий президент Виктор Ющенко. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Ющенко заявил: несмотря на санкции, РФ имеет доходы, которые дают ей существовать. Хотя Россия в стагнации и экономика государства-агрессора "идет в пропасть".

"И Путин делает большое хорошее дело. Он ведет Россию к гибели через смуту. Обязательно будет смута. После смуты возможно возникнет полтора-два десятка проектов национального освобождения", – сказал третий президент.

В качестве примера он привел Татарстан и Башкортостан, богатые нефтью российские регионы. Ющенко убежден, что они самостоятельно смогут распорядиться доходами без участия Москвы.

"А якуты, которые занимают площадь пяти-шести Франций. У которых запасы мирового уровня, начиная от алмазов и заканчивая золотом", – уточнил он.

Политик уточнил, что "это большие зажиточные края". Во многих из них национальное осознание уже насколько устойчивое, продолжил он, упомянув Дагестан и Чечню.

"Вот что общего между якутом и дагестанцем? Ну что? Ну нет же ничего. И что общего между татарином и бурятом? Вот что общее? Веры разные, языки разные, история разная, герои национальные разные. И так далее", – отметил Ющенко.

Он убежден, что порабощенные Россией народы смогут восстать, если они национально воспитаны и осознаны. В этом контексте он упомянул татарскую нацию, которая говорит на своем языке и помнит Ивана IV (Иван IV Грозный захватил Казань, столицу современного Татарстана, 2 октября 1552 года после длительной осады, что завершило Казанское ханство и привело к включению его земель в состав Московского царства).

"Они понимают, для чего им нужно государство. Потому что у них не утеряна национальная сердцевина. И язык, и память, и культура, и религия, и так далее. Обычаи, традиции и прочее. Поэтому есть большой шанс", – сказал Ющенко.