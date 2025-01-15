З Києва почнуть вивозити автівки, знищені російськими дронами та ракетами – КМВА
З вулиць Києва з 16 січня почнуть прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою", – сказав він.
За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.
"Завтра починаємо процес вивезення таких транспортних засобів", – підсумував він.
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