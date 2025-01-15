Из Киева начнут вывозить автомобили, уничтоженные российскими дронами и ракетами – КГВА

По словам Тимура Ткаченко, многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы. Их начнут вывозить завтра, 16 января

Фото: Тимур Ткаченко

С улиц Киева с 16 января начнут убирать автомобили, которые были уничтожены или повреждены в результате российских дроновых или ракетных ударов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

"На сегодняшний день в Киеве зафиксировано более тысячи заброшенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушения и убийства являются главной целью", – сказал он.

По словам Ткаченко, многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили.

"Завтра начинаем процесс вывоза таких транспортных средств", – подытожил он.