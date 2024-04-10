Закон про мобілізацію: Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля висловитися

За даними нардепа Железняка, голосування щодо запрошення очільника уряду та міністра оборони парламентарі провалили

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

10 квітня народні депутати запросили вище військове керівництво України виступити у сесійній залі Верховної Ради щодо законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Він зазначив, що відповідне рішення під час засідання підтримали 315 парламентарів.

За даними нардепа, з трибуни Ради закликали висловити свою думку щодо документа головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та керівника Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Також, зі слів Железняка, голосування щодо запрошення очільника уряду Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова парламентарі провалили — "за" були лише 138.

9 квітня з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні. В цілому його мають розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію і зараз займається зведенням їх у таблицю до другого читання.

Учора нардеп від СН Ігор Копитін повідомив LIGA.net, що наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені.

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