Закон о мобилизации: Рада пригласила Сырского, Баргилевича и Содоля выступить

По данным нардепа Железняка, голосование по приглашению главы правительства и министра обороны парламентарии провалили

Александр Сырский (Фото: Telegram)

10 апреля народные депутаты пригласили высшее военное руководство Украины выступить в сессионном зале Верховной Рады по законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Он отметил, что соответствующее решение в ходе заседания поддержали 315 парламентариев.

По данным нардепа, с трибуны Совета призвали высказать свое мнение по поводу документа главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и руководителя Объединенных сил Юрия Содоля.

Также, по словам Железняка, голосование по приглашению главы правительства Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова парламентарии провалили — "за" было всего 138.

9 апреля из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации.

Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении. В целом его должны рассмотреть на пленарной неделе 10-12 апреля.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации и сейчас занимается сведением их в таблицу ко второму чтению.

Вчера нардеп от СН Игорь Копытин сообщил LIGA.net, что пока нет окончательного решения комитета по законопроекту о мобилизации, ведь некоторые противоречивые моменты до сих пор не согласованы.

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