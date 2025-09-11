Зальотом дронів до Польщі Росія хоче поширити "сіру зону" небезпеки на Захід – експосол США

Якщо західні союзники діятимуть рішуче, то Путін, скоріш за все, зазнає поразки, вважає Фрід

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія прагне залякати НАТО й змусити Польщу та інших членів Альянсу, яких вважає "законною зоною контролю" (Балтію та Румунію), прийняти ослаблення їхньої безпеки. Про це для тексту LIGA.net заявив колишній посол США в Польщі Деніел Фрід, коментуючи ситуацію з атакою російськими дронами на країну 10 вересня.

"Росія прагне поширити "сіру зону" небезпеки. Таким чином вона шукає західної згоди на свої претензії – домінувати над Україною зараз, що є прелюдією до поширення цього домінування на Захід", – зауважив дипломат.

Водночас він додав, що Москва може переоцінювати свої можливості: якщо західні союзники діятимуть рішуче, то диктатор Володимир Путін, скоріш за все, зазнає поразки.