Зальотом дронів до Польщі Росія хоче поширити "сіру зону" небезпеки на Захід – експосол США
Росія прагне залякати НАТО й змусити Польщу та інших членів Альянсу, яких вважає "законною зоною контролю" (Балтію та Румунію), прийняти ослаблення їхньої безпеки. Про це для тексту LIGA.net заявив колишній посол США в Польщі Деніел Фрід, коментуючи ситуацію з атакою російськими дронами на країну 10 вересня.
"Росія прагне поширити "сіру зону" небезпеки. Таким чином вона шукає західної згоди на свої претензії – домінувати над Україною зараз, що є прелюдією до поширення цього домінування на Захід", – зауважив дипломат.
Водночас він додав, що Москва може переоцінювати свої можливості: якщо західні союзники діятимуть рішуче, то диктатор Володимир Путін, скоріш за все, зазнає поразки.
Тим часом військовий аналітик Джонсон і польський євродепутат Бедрон заявили LIGA.net, що заліт дронів до Польщі був свідомою дією РФ, а не випадковістю, і це є частиною російської стратегії "рефлексивного контролю".
- Військовий експерт Бардо вважає, що завдяки атаці дронами на Польщу 10 вересня Росія хотіла здобути військові дані про цю країну та НАТО.
