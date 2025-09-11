Залетом дронов в Польшу РФ хочет расширить "серую зону" опасности на Запад – экс-посол США

Если западные союзники будут действовать решительно, то Путин, скорее всего, потерпит поражение, считает Фрид

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия стремится запугать НАТО и заставить Польшу и других членов Альянса, которых считает "законной зоной контроля" (Балтию и Румынию), принять ослабление их безопасности. Об этом для текста LIGA.net заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, комментируя ситуацию с атакой российскими дронами на страну 10 сентября.

"Россия стремится распространить "серую зону" опасности. Таким образом, она ищет западного согласия на свои претензии – доминировать над Украиной сейчас, что является прелюдией к распространению этого доминирования на Запад", – отметил дипломат.

В то же время он добавил, что Москва может переоценивать свои возможности: если западные союзники будут действовать решительно, то диктатор Владимир Путин, скорее всего, потерпит поражение.