Залетом дронов в Польшу РФ хочет расширить "серую зону" опасности на Запад – экс-посол США
Россия стремится запугать НАТО и заставить Польшу и других членов Альянса, которых считает "законной зоной контроля" (Балтию и Румынию), принять ослабление их безопасности. Об этом для текста LIGA.net заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, комментируя ситуацию с атакой российскими дронами на страну 10 сентября.
"Россия стремится распространить "серую зону" опасности. Таким образом, она ищет западного согласия на свои претензии – доминировать над Украиной сейчас, что является прелюдией к распространению этого доминирования на Запад", – отметил дипломат.
В то же время он добавил, что Москва может переоценивать свои возможности: если западные союзники будут действовать решительно, то диктатор Владимир Путин, скорее всего, потерпит поражение.
Тем временем военный аналитик Джонсон и польский евродепутат Бедрон заявили LIGA.net, что залет дронов в Польшу был сознательным действием РФ, а не случайностью, и это является частью российской стратегии "рефлексивного контроля".
- Военный эксперт Бардо считает, что благодаря атаке дронами на Польшу 10 сентября Россия хотела получить военные данные об этой стране и НАТО.
