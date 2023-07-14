Залужний розповів, чим займеться після перемоги
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post поділився планами на те, що він має намір робити після перемоги.
Залужний сказав, що, можливо, він візьме відпустку.
"Але як каже моя дружина: "Добре, це три дні. А що далі?", – сказав він зі сміхом.
Інші варіанти – написати книгу або подорожувати.
Однак, як сказав Залужний, він розраховує, що він і після війни буде зайнятий, оскільки його бачення перемоги не обмежується повним відновленням територіальної цілісності України.
"Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, – може, навіть не таку вже незначну, – яка зможе гарантувати безпеку дітям, що зараз катаються в візочках. Щоб вони росли, знаючи, що подібне більше не повториться", – сказав Залужний.
"Це величезний обсяг роботи. І його треба розпочинати вже зараз", – сказав він.
У цьому ж інтерв'ю Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри переживання деяких західних союзників щодо можливої реакції Кремля.
- 30 червня Залужний заявив, що наступ, – це "не шоу", і що кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 8 липня Залужному виповнилося 50 років.
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