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Залужний розповів, чим займеться після перемоги

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 21:47
Залужний розповів, чим займеться після перемоги - Фото
Валерій Залужний (скриншот з відео)

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post поділився планами на те, що він має намір робити після перемоги.

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Залужний сказав, що, можливо, він візьме відпустку.

"Але як каже моя дружина: "Добре, це три дні. А що далі?", – сказав він зі сміхом.

Інші варіанти – написати книгу або подорожувати.

Однак, як сказав Залужний, він розраховує, що він і після війни буде зайнятий, оскільки його бачення перемоги не обмежується повним відновленням територіальної цілісності України.

"Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, – може, навіть не таку вже незначну, – яка зможе гарантувати безпеку дітям, що зараз катаються в візочках. Щоб вони росли, знаючи, що подібне більше не повториться", – сказав Залужний.

"Це величезний обсяг роботи. І його треба розпочинати вже зараз", – сказав він.

У цьому ж інтерв'ю Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри переживання деяких західних союзників щодо можливої реакції Кремля.

Сергій Бережний
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Валерій Залужнийінтерв'юреформа армії
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