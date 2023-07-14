Залужный рассказал, чем займется после победы

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Washington Post поделился планами на то, что он намерен делать после победы.

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Залужный сказал, что, может быть, он возьмет отпуск.

"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", – сказал он со смехом.

Другие варианты – написать книгу или путешествовать.

Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что он и после войны будет занят, так как его видение победы не ограничивается полным восстановлением территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, – может, даже не такая уж незначительная, – которая сможет гарантировать безопасность детям, которые сейчас катаются в колясках. Чтобы они росли, зная, что подобное больше не повторится", – сказал Залужный.

"Это огромный объем работы. И его нужно начинать уже сейчас", – сказал он.

В этом же интервью Залужный заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

30 июня Залужный заявил, что наступление, – это "не шоу", и что каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

8 июля Залужному исполнилось 50 лет.

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