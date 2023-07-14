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Залужный рассказал, чем займется после победы

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 21:47
Залужный рассказал, чем займется после победы - Фото
Валерий Залужный (скриншот из видеозаписи)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Washington Post поделился планами на то, что он намерен делать после победы. 

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Залужный сказал, что, может быть, он возьмет отпуск.

"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", – сказал он со смехом.

Другие варианты – написать книгу или путешествовать. 

Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что он и после войны будет занят, так как его видение победы не ограничивается полным восстановлением территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, – может, даже не такая уж незначительная, – которая сможет гарантировать безопасность детям, которые сейчас катаются в колясках. Чтобы они росли, зная, что подобное больше не повторится", – сказал Залужный.

"Это огромный объем работы. И его нужно начинать уже сейчас", – сказал он.

В этом же интервью Залужный заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

Сергей Бережной
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интервьюВалерий Залужныйреформа армии
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