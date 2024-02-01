Залужний розповів, на чому треба зосередитися у 2024 році

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перерахував, на чому Україні необхідно зосередитися у 2024 році: система забезпечення високотехнологічними засобами, нова філософія ведення війни та опанування нових спроможностей. На його думку, новітній бойовий потенціал дозволить меншими ресурсами завдавати максимальної шкоди РФ, зупинити агресію та убезпечитися від неї у майбутньому. Про це він написав у своїй новій статті.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Залужний пише, що необхідно зосередити основні зусилля на:

→ створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами; → впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень; → у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. За словами головкома, у сучасних умовах ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати окупантів, а й забезпечують існування самої української державності. Тому, зазначає він, "вкрай необхідно" скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, аби максимально накопичити новітній бойовий потенціал, котрий дозволить меншими ресурсами завдавати загарбникам максимальної шкоди, зупинити агресію та убезпечити Україну від неї у майбутньому.

Інші основні тези зі статті читайте тут.

На початку листопада 2023 року Залужний випустив серію публікацій у виданні The Economist щодо ситуації на фронті та того, як Україні вийти з позиційної фази війни.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

Читайте також: Буданов не став коментувати чутки, що його призначать замість Залужного: В мене немає конфліктів