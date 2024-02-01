Залужный рассказал, на чем нужно сосредоточиться в 2024 году

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перечислил, на чем Украине необходимо сосредоточиться в 2024 году: система обеспечения высокотехнологичными средствами, новая философия ведения войны и овладение новыми возможностями. По его мнению, новейший боевой потенциал позволит меньшими ресурсами наносить максимальный ущерб РФ, остановить агрессию и обезопаситься от нее в будущем. Об этом он написал в своей новой статье.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Залужный пишет, что необходимо сосредоточить основные усилия на:

→ создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;

→ внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

→ в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

По словам главкома, в современных условиях ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны обладают возможностями, позволяющими не только уничтожать оккупантов, но и обеспечивать существование самой украинской государственности.

Поэтому, отмечает он, "крайне необходимо" воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, чтобы максимально накопить новейший боевой потенциал, позволяющий меньшими ресурсами наносить захватчикам максимальный ущерб, остановить агрессию и обезопасить Украину от нее в будущем.

Другие основные тезисы из статьи читайте здесь.

В начале ноября 2023 года Залужный выпустил серию публикаций в издании The Economist о ситуации на фронте и о том, как Украине выйти из позиционной фазы войны.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Читайте также: Буданов не стал комментировать слухи, что его назначат вместо Залужного: У меня нет конфликтов