Замість Куртєва: у Запоріжжі обрано нову виконувачку обов'язків мера
У Запоріжжі обрано нову секретарку міськради, яка виконуватиме обов’язки мера міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
На засіданні 24 квітня 37 депутатів Запорізької міськради обрали Регіну Харченко новою виконувачкою обовʼязків міського голови. Раніше цю посаду обіймав Анатолій Куртєв.
Федоров нагадав, що остання повноцінна сесія міськради відбулась ще 22 грудня 2023 року, і протягом чотирьох місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені. Зокрема, це стосується роботи критичних комунальних підприємств, які були у "підвішеному" стані через брак фінансування.
"Найболючішим" у цьому контексті Федоров назвав те, що протягом двох років повномасштабного вторгнення місто й область "рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією", що є недопустимим під час воєнного часу.
Як повідомило Суспільне, припинення повноважень Куртєва одноголосно підтримали усі 38 депутатів, що були зареєстровані на сесії. Сам екссекретар міськради не був присутнім.
Зранку 24 квітня Куртєв повідомив, що звернувся до президента Володимира Зеленського, він заявив про "тиск" з боку Федорова на органи місцевого самоврядування, а також поскаржився, що очільник ОВА "безпідставно" звинувачує Куртєва у причетності до протиправних дій.
Як вказано на сайті міськради, Регіна Харченко народилась 1990 року, входить до фракції Слуга народу, трудова діяльність – адвокатка і ФОП.
- 29 вересня 2021 року тодішній мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що йде у відставку. Він був обраний мером Запоріжжя 2015 року, до цього був головним інженером на комбінаті "Запоріжсталь". У 2019 балотувався в Раду за списком Опозиційного блоку.
- Виконувачем обов'язків мера призначили Куртєва.
- У серпні 2023-го НАЗК заявило, що Куртєв підозрюється у корупції. У нього виявили ознаки незаконного збагачення на понад 9 млн грн.