Вместо Куртева: в Запорожье избрали новую исполняющую обязанности мэра

Регина Харченко (Фото - Telegram Федорова)

В Запорожье избрали нового секретаря горсовета, она будет исполнять обязанности мэра города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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На заседании 24 апреля 37 депутатов Запорожского горсовета избрали Регину Харченко новой исполняющей обязанности городского головы. Ранее эту должность занимал Анатолий Куртев.

Федоров напомнил, что последняя полноценная сессия горсовета состоялась еще 22 декабря 2023 года, и в течение четырех месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены. В частности, это касается работы критических коммунальных предприятий, которые находились во "подвешенном" состоянии из-за отсутствия финансирования.

"Самым болезненным" в этом контексте Федоров назвал то, что в течение двух лет полномасштабного вторжения город и область "двигались в разных направлениях, с разрозненной позицией", что недопустимо во время войны.

Как сообщило Суспильне, прекращение полномочий Куртева единогласно поддержали все 38 депутатов, зарегистрированных на сессии. Сам экс-секретарь горсовета не присутствовал в сессионном зале.

Как указано на сайте горсовета, Регина Харченко родилась в 1990 году, входит во фракцию Слуга народа, трудовая деятельность – адвокат и ФЛП.