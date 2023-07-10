Захисники Маріуполя. Туреччина не висувала умов щодо повернення, їй теж вигідно – посол
Туреччина не висувала "жодних умов" стосовно повернення командирів оборони Маріуполя в Україну. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері Радіо Свобода.
За словами посадовця, Туреччина зацікавлена у цій операції з повернення, бо у цей спосіб держава посилює свої позиції на міжнародній арені.
"Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаймо, що це тільки добрий жест у бік України", – сказав він.
Боднар зазначив, що це повернення також є посиленням позицій Туреччини в комунікації з Росією.
За його словами, переговори щодо повернення командирів тривали декілька місяців.
До цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард", сказав він.
"Президент Зеленський вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", – підсумував Боднар.
- 21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 213 військових, серед яких були й п'ятеро командирів з "Азовсталі".
- 8 липня президент Зеленський повідомив про повернення з Туреччини додому українських воїнів Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлеги. За початковими домовленостями, п'ятеро командирів, які захищали Маріуполь, мали б перебувати у Туреччині до кінця війни.
Спікер російського диктатора Путіна поскаржився стосовно повернення захисників "Азовсталі" в Україну. За його словами, Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".
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