RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Захисники Маріуполя. Туреччина не висувала умов щодо повернення, їй теж вигідно – посол

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 11:14
Захисники Маріуполя. Туреччина не висувала умов щодо повернення, їй теж вигідно – посол - Фото
Василь Боднар (скриншот з відео)

Туреччина не висувала "жодних умов" стосовно повернення командирів оборони Маріуполя в Україну. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері Радіо Свобода.

За словами посадовця, Туреччина зацікавлена у цій операції з повернення, бо у цей спосіб держава посилює свої позиції на міжнародній арені.

"Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаймо, що це тільки добрий жест у бік України", – сказав він.

Боднар зазначив, що це повернення також є посиленням позицій Туреччини в комунікації з Росією.

За його словами, переговори щодо повернення командирів тривали декілька місяців. 

До цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард", сказав він.

"Президент Зеленський вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", – підсумував Боднар.

Дивіться також: Командир Азова "Редіс" у Львові: Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнамаріупольАзоввасиль боднаразовсталь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 