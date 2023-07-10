Защитники Мариуполя. Турция не выдвигала условий по возвращению, ей тоже выгодно – посол
Турция не выдвигала "никаких условий" по возвращению командиров обороны Мариуполя в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире Радио Свобода.
По словам чиновника, Турция заинтересована в этой операции по возвращению, так как государство усиливает свои позиции на международной арене.
"Ее роль, конечно, в этом процессе тоже важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги. Давайте не будем считать, что это только хороший жест в сторону Украины", – сказал он.
Боднар отметил, что это возвращение также является усилением позиций Турции в коммуникации с Россией.
По его словам, переговоры по возвращению командиров продолжались несколько месяцев.
В этот процесс был вовлечен "весь дипломатический авангард", сказал он.
"Президент Зеленский вел переговоры с президентом Эрдоганом не только во время визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты, конечно, там, где только можно было найти такие контакты", – подытожил Боднар.
- 21 сентября 2022 Украина вернула из российского плена 213 военных, среди которых были и пятеро командиров из "Азовстали".
- 8 июля президент Зеленский сообщил о возвращении из Турции домой украинских воинов Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги. По начальным договоренностям, пять командиров, защищавших Мариуполь, должны были находиться в Турции до конца войны.
- Спикер российского диктатора Путина пожаловался насчет возвращения защитников "Азовстали" в Украину. По его словам, Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы "нарушение договоренностей".
Смотрите также: Командир Азова "Редис" во Львове: Мы обязательно еще скажем свое слово в бою
Комментарии