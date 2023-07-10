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Защитники Мариуполя. Турция не выдвигала условий по возвращению, ей тоже выгодно – посол

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 11:14
Защитники Мариуполя. Турция не выдвигала условий по возвращению, ей тоже выгодно – посол - Фото
Василий Боднар (скриншот с видео)

Турция не выдвигала "никаких условий" по возвращению командиров обороны Мариуполя в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире Радио Свобода.

По словам чиновника, Турция заинтересована в этой операции по возвращению, так как государство усиливает свои позиции на международной арене.

"Ее роль, конечно, в этом процессе тоже важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги. Давайте не будем считать, что это только хороший жест в сторону Украины", – сказал он.

Боднар отметил, что это возвращение также является усилением позиций Турции в коммуникации с Россией.

По его словам, переговоры по возвращению командиров продолжались несколько месяцев.

В этот процесс был вовлечен "весь дипломатический авангард", сказал он.

"Президент Зеленский вел переговоры с президентом Эрдоганом не только во время визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты, конечно, там, где только можно было найти такие контакты", – подытожил Боднар.

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Артём Джерипа
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Василий БоднарвойнаТурциямариупольАзовазовсталь
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