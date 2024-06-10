Завдяки допомозі від США Україна відновить військову динаміку влітку – сенатор Грем

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА)

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що завдяки американській допомозі українські військові зможуть повернути імпульс на полі бою цього літа. Його цитує The Hill.

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Грем визнав, що Вашингтон не надав Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати російську агресію. Проте тепер, коли українські військові отримують допомогу від американських союзників, є шанс "перезавантажити" цю війну.

Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників, додав він.

"Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. [Українцям] потрібно перейти в наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку", – висловився Грем.

У лютому 2024 року Грем хотів зірвати затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть у його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора. Водночас Грем продовжував позиціювати себе як "друга України".

7 червня 2024 року президент США Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на $225 млн.

8 червня президент Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США.

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