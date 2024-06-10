Благодаря помощи от США Украина возобновит военную динамику летом – сенатор Грэм

Линдси Грэм (Фото: ЕРА)

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что благодаря американской помощи украинские военные смогут вернуть импульс на поле боя этим летом. Его цитирует The Hill.

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Грэм признал, что Вашингтон не предоставил Украине оружие на раннем этапе, чтобы умерить российскую агрессию. Однако теперь, когда украинские военные получают помощь от американских союзников, есть шанс перезагрузить эту войну.

Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого следует мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников, добавил он.

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пора дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. [Украинцам] нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина возобновит военную динамику", – высказался Грэм.

В феврале 2024 года Грэм хотел сорвать утверждение Сенатом пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Такое решение Грэма вызвало возмущение и ярость даже у его однопартийцев, рассчитывавших на поддержку сенатора. В то же время Грэм продолжал позиционировать себя как "друга Украины".

7 июня 2024 года президент США Байден объявил о пакете военной помощи Украине на $225 млн.

8 июня президент Зеленский поделился "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте в Украине во время встречи с лидером США.

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