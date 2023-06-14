Зеленський не пояснив, чому "світ" не припиняє постачання Росії компонентів для ракет – відео

Десятки компонентів російських ракет "Калібр", якими країна-терорист б'є по мирних українських містах, поставлені в Росію з інших країн. Президент Володимир Зеленський впевнений, що "світ" має інструменти, щоб перекрити ці постачання. Про це він сказав у відеозверненні.

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"Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва", – сказав президент.

Він зауважив, що сьогодні російські терористи завдали чергових ракетних ударів по Одесі з "Калібрів".

"Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет", – сказав Зеленський.

Із незрозумілих причин він не уточнив назв цих країн, компаній і мотивів, чому "світ" не використовує згадані ним інструменти, щоб припинити постачання Росії компонентів для засобів вбивства мирних українців і намагань знищення Української держави.

Вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Європейський Союз не вводить санкції проти Росатому, який дає великі прибутки до бюджету Росії, через спільний бізнес з європейськими компаніями, обслуговування європейських атомних електростанцій і будівництво АЕС в Угорщині.

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