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Зеленский не объяснил, почему "мир" не прекращает поставки России компонентов для ракет

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 23:53
Зеленский не объяснил, почему
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Десятки компонентов российских ракет "Калибр", которыми страна-террорист бьет по мирным украинским городам, поставлены в Россию из других стран. Президент Владимир Зеленский уверен, что у "мира" есть инструменты, чтобы перекрыть эти поставки. Об этом он сказал в видеообращении.

"Продолжаем и нашу коммуникацию с партнерами по российскому ракетному производству", – сказал президент.

Он отметил, что сегодня российские террористы нанесли очередные ракетные удары по Одессе из "Калибров".

"Десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в Россию из других стран. Очевидно, что каждый такой путь снабжения – это путь усиления террора. Мир имеет инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет", – сказал Зеленский.

По непонятным причинам он не уточнил названия этих стран, компаний и мотивов, почему "мир" не использует упомянутые им инструменты, чтобы прекратить поставку России компонентов для средств убийства мирных украинцев и попыток уничтожения Украинского государства.

  • Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Европейский Союз не вводит санкции против Росатома, который дает большие прибыли в бюджет России, из-за совместного бизнеса с европейскими компаниями, обслуживания европейских атомных электростанций и строительства АЭС в Венгрии.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийтерроризмракетакалибр
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