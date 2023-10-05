Зеленський звернувся до противників Путіна в Росії: Рухайтесь вперед, іншого виходу немає

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських дисидентів та закликав їх "робити щось конкретне, щоб змінити ситуацію". Про це він повідомив в інтерв'ю Sky TG24.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, надсилати будь-які повідомлення до Росії дуже складно.

Він зазначив, що люди, які протистоять диктатору Володимиру Путіну, мають "продовжувати рухатися вперед".

"Іншого виходу немає. Україна має перемогти ворога. Європа має підтримати Україну на благо спільних цінностей, а в Росії люди мають зробити щось конкретне, щоб змінити ситуацію", — сказав Зеленський.

Нещодавно Фінляндія заборонила в'їзд для зареєстрованих у Росії автомобілів.

Таке саме рішення ухвалили Естонія, Латвія та Литва.

6 липня з'явилася інформація, що у Німеччині почали конфіскувати автомобілі з російськими номерами через заборону на ввезення транспортних засобів із Росії внаслідок санкцій.

Читайте також: Зеленський про Росію після Путіна: Жителям РФ слід визнати, що у війні винні вони всі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.