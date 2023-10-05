Зеленский обратился к противникам Путина в России: Двигайтесь вперед, другого выхода нет

Президент Владимир Зеленский обратился к российским диссидентам и призвал их "делать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию". Об этом он сообщил в интервью Sky TG24.

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По его словам, отправлять какие-либо сообщения в Россию очень сложно.

Он отметил, что люди, которые противостоят диктатору Владимиру Путину, должны "продолжать двигаться вперед".

"Другого выхода нет. Украина должна победить врага. Европа должна поддержать Украину во благо общих ценностей, а в России люди должны сделать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию", — сказал Зеленский.

Недавно Финляндия запретила въезд для зарегистрированных в России автомобилей.

Такое же решение приняли Эстония, Латвия и Литва.

6 июля появилась информация, что в Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из России вследствие санкций.

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