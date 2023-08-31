Зеленський після випробувань нової ракети, що уразила ціль в 700 км: Завдання – більше

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що випробування української далекобійної ракети, яка уразила ціль на відстані 700 км, були успішними, але завдання – розробити ще більш далекобійну зброю.

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Зеленський розповів про сьогоднішнє засідання селектора з військовими та урядовцями.

"Фронт, наші наступальні дії, результати нашої зброї – нової української зброї, 700 км. Завдання – більше", – сказав президент.

Також він зазначив, що на селекторі були звіти розвідки ГУР і зовнішньої розвідки щодо планів окупантів.

"Безнадійні у них плани", – заявив Зеленський.

Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.

Секретар РНБО Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

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