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Зеленський після випробувань нової ракети, що уразила ціль в 700 км: Завдання – більше

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31.08.2023, 22:48
Зеленський після випробувань нової ракети, що уразила ціль в 700 км: Завдання – більше - Фото
Володимир Зеленський (фото – Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що випробування української далекобійної ракети, яка уразила ціль на відстані 700 км, були успішними, але завдання – розробити ще більш далекобійну зброю.

Зеленський розповів про сьогоднішнє засідання селектора з військовими та урядовцями.

"Фронт, наші наступальні дії, результати нашої зброї – нової української зброї, 700 км. Завдання – більше", – сказав президент.

Також він зазначив, що на селекторі були звіти розвідки ГУР і зовнішньої розвідки щодо планів окупантів.

"Безнадійні у них плани", – заявив Зеленський.

  • Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.
  • Секретар РНБО Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

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Оксана Житнюк
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