Зеленский после испытаний новой ракеты, поразившей цель в 700 км: Задача – больше

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что испытания украинской дальнобойной ракеты, поразившей цель на расстоянии 700 км, были успешными, но задача – разработать еще более дальнобойное оружие.

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Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании селектора с военными и чиновниками.

"Фронт, наши наступательные действия, результаты нашего оружия – нового украинского оружия, 700 км. Задача – больше", – сказал президент.

Также он отметил, что на селекторе были отчеты разведки ГУР и внешней разведки насчет планов оккупантов.

"Безнадежные у них планы", – заявил Зеленский.

Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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