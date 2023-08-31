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Зеленский после испытаний новой ракеты, поразившей цель в 700 км: Задача – больше

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 22:48
Зеленский после испытаний новой ракеты, поразившей цель в 700 км: Задача – больше - Фото
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что испытания украинской дальнобойной ракеты, поразившей цель на расстоянии 700 км, были успешными, но задача – разработать еще более дальнобойное оружие.

Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании селектора с военными и чиновниками.

"Фронт, наши наступательные действия, результаты нашего оружия – нового украинского оружия, 700 км. Задача – больше", – сказал президент.

Также он отметил, что на селекторе были отчеты разведки ГУР и внешней разведки насчет планов оккупантов.

"Безнадежные у них планы", – заявил Зеленский.

  • Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
  • Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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Оксана Житнюк
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