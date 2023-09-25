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Зеленський звільнив голову Куп'янської РДА. У 2022 році той вів переговори з окупантами

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 15:20
Зеленський звільнив голову Куп'янської РДА. У 2022 році той вів переговори з окупантами - Фото
Валерій Любота (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області Валерія Люботу. Журналісти Харків Times у липні опублікували відеозапис, на якому посадовець заявляє, що в перші дні великої війни вів переговори з російськими окупантами.

У ролику Любота заявляє, що у місто заходять російські окупаційні сили, які "запросили представників влади на переговори".

"Мирне населення ніхто не буде чіпати, якщо не буде з нашої сторони провокацій. Це їхні умови. Для того, щоб зберегти спокій та ваші життя, я сказав, що військ тут немає. І місто – це мирні люди. Задача райдержадміністрації – це забезпечити життєдіяльність Куп’янського району", – йдеться у зверненні Люботи до жителів Куп'янська.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чиновник зник у березні 2022 року під час окупації Куп'янська, і навіть після деокупації його начебто не бачили. Про це в коментарі Главкому торік казав його син – нардеп від Слуги народу Дмитро Любота.

Харків Times вказує, що Валерію Люботі за 60 років, він має право безперешкодно виїхати за кордон.

Замість Люботи посаду голови Куп'янської РДА за розпорядженням Зеленського обійматиме Андрій Канашевич – колишній очільник Шевченківської РДА.

  • 10 серпня 2023 року у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів.
  • 19 вересня під час евакуації росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою. Загинули шестеро людей.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійназвільненняКуп'янськвалерій любота
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