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ЗСУ заявили про зміну тактики РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Немає м'ясних штурмів і вогневого валу

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 14:12
ЗСУ заявили про зміну тактики РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Немає м'ясних штурмів і вогневого валу - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти змінили тактику на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман, останнім часом там припинилися бойові зіткнення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, на лінії Куп'янськ-Лиман спостерігається затишшя, бойових зіткнень немає, проте тривають запеклі обстріли та авіанальоти.

За добу там зафіксовано 514 обстрілів та 11 авіанальотів, українські воїни знищили 48 загарбників, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артилерійські установки "Мста-Б" та "Мста-С", реактивну систему "Ураган", дві системи "Град", два дрони-камікадзе "Ланцет" та вантажівку з боєприпасами.

"Успіхів у РФ немає. Противник змінив тактику: замість м'ясних штурмів застосовують артилерію, немає вогневих валів, економлять боєприпаси. Розвідка моніторить підтягування їхніх резервів. Ми повинні бути готові будь-якої миті", — заявив Євлаш.
  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • "Селище знищено, немає де встановити прапор". У 3 штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72 бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступКуп'янськЛиманІлля Євлаш
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