ЗСУ заявили про зміну тактики РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Немає м'ясних штурмів і вогневого валу

Російські окупанти змінили тактику на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман, останнім часом там припинилися бойові зіткнення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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За його словами, на лінії Куп'янськ-Лиман спостерігається затишшя, бойових зіткнень немає, проте тривають запеклі обстріли та авіанальоти.



За добу там зафіксовано 514 обстрілів та 11 авіанальотів, українські воїни знищили 48 загарбників, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артилерійські установки "Мста-Б" та "Мста-С", реактивну систему "Ураган", дві системи "Град", два дрони-камікадзе "Ланцет" та вантажівку з боєприпасами.



"Успіхів у РФ немає. Противник змінив тактику: замість м'ясних штурмів застосовують артилерію, немає вогневих валів, економлять боєприпаси. Розвідка моніторить підтягування їхніх резервів. Ми повинні бути готові будь-якої миті", — заявив Євлаш.

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