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ВСУ заявили о смене тактики РФ на линии Купянск-Лиман: Нет мясных штурмов и огневого вала

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 14:12
ВСУ заявили о смене тактики РФ на линии Купянск-Лиман: Нет мясных штурмов и огневого вала - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты сменили тактику на участке фронта Купянск-Лиман, за последнее время там прекратились боевые столкновения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, на линии Купянск-Лиман отмечается затишье, боевых столкновений нет, однако продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.
За сутки там зафиксировано 514 обстрелов и 11 авианалетов, украинские воины уничтожили 48 захватчиков, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами. 

"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику, вместо мясных штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", — заявил Евлаш.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3 штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72 бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Дмитрий Гриниченко
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