ВСУ заявили о смене тактики РФ на линии Купянск-Лиман: Нет мясных штурмов и огневого вала

Российские оккупанты сменили тактику на участке фронта Купянск-Лиман, за последнее время там прекратились боевые столкновения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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По его словам, на линии Купянск-Лиман отмечается затишье, боевых столкновений нет, однако продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.

За сутки там зафиксировано 514 обстрелов и 11 авианалетов, украинские воины уничтожили 48 захватчиков, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами.

"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику, вместо мясных штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", — заявил Евлаш.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.

"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3 штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

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