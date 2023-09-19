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Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську, загинуло троє осіб

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 14:13
Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську, загинуло троє осіб - Фото
Куп'янськ (Ілюстративне фото: Facebook Володимира Зеленського)

Країна-терорист Росія завдала удару по місту Куп'янськ Харківської області керованою авіабомбою, повідомив глава Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загарбники здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення області, зазначив він.

Унаслідок удару авіабомбою загинуло троє цивільних осіб, повідомив Синєгубов.

Наразі на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

  • 10 серпня у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів.
  • Увечері 19 вересня окупанти завдали ударів ракетами по Холодногірському району Харкова.
  • Російські окупанти вдарили по Львову дронами-камікадзе Shahed-136 під ранок 19 вересня, почалася пожежа. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждала жінка.

Читайте також: ЗСУ заявили про зміну тактики РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Немає м'ясних штурмів і вогневого валу

Артем Джеріпа
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війнаКуп'янськкерована авіабомба
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