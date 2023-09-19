Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську, загинуло троє осіб
19.09.2023, 14:13
Куп'янськ (Ілюстративне фото: Facebook Володимира Зеленського)
Країна-терорист Росія завдала удару по місту Куп'янськ Харківської області керованою авіабомбою, повідомив глава Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Загарбники здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення області, зазначив він.
Унаслідок удару авіабомбою загинуло троє цивільних осіб, повідомив Синєгубов.
Наразі на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.
- 10 серпня у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів.
- Увечері 19 вересня окупанти завдали ударів ракетами по Холодногірському району Харкова.
- Російські окупанти вдарили по Львову дронами-камікадзе Shahed-136 під ранок 19 вересня, почалася пожежа. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждала жінка.
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