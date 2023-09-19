Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску, погибли три человека
19.09.2023, 14:13
Купянск (Иллюстративное фото: Facebook Владимира Зеленского)
Страна-террорист Россия нанесла удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой, сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.
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Захватчики совершили очередное военное преступление против мирного населения области, отметил он.
В результате удара авиабомбой погибли трое гражданских лиц, сообщил Синегубов.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
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