UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску, погибли три человека

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 14:13
Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску, погибли три человека - Фото
Купянск (Иллюстративное фото: Facebook Владимира Зеленского)

Страна-террорист Россия нанесла удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой, сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

Захватчики совершили очередное военное преступление против мирного населения области, отметил он.

В результате удара авиабомбой погибли трое гражданских лиц, сообщил Синегубов.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

  • 10 августа в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.
  • Вечером 19 сентября оккупанты нанесли удары ракетами по Холодногорскому району Харькова.
  • Российские оккупанты ударили по Львову дронами-камикадзе Shahed-136 под утро 19 сентября, начался пожар. В результате удара погиб мужчина, пострадала женщина.

Читайте также: ВСУ заявили об изменении тактики РФ на линии Купянск-Лиман: Нет мясных штурмов и огневого вала

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакупянскуправляемая авиабомба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 