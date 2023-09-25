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Зеленский уволил председателя Купянской РГА. В 2022 году тот вел переговоры с оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 15:20

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Купянской районной государственной администрации Харьковской области Валерия Люботу. Журналисты Харьков Times в июле опубликовали видеозапись, на которой чиновник заявляет, что в первые дни большой войны вел переговоры с российскими оккупантами.

В ролике Любота заявляет, что в город входят российские оккупационные силы, которые "пригласили представителей власти на переговоры".

"Мирное население никто не тронет, если не будет с нашей стороны провокаций. Это их условия. Для того чтобы сохранить спокойствие и ваши жизни, я сказал, что войск здесь нет. И город – это мирные люди. Задача райгосадминистрации – это обеспечить жизнедеятельность Купянского района", – говорится в обращении Люботы к жителям Купянска.

Местные СМИ сообщают, что чиновник исчез в марте 2022 года во время оккупации Купянска, и даже после деоккупации его якобы не видели. Об этом в комментарии Главкому в прошлом году говорил его сын – нардеп от Слуги народа Дмитрий Любота.

Харьков Times указывает, что Валерию Люботе за 60 лет он имеет право беспрепятственно уехать за границу.

  • 10 августа 2023 года в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.
  • 19 сентября во время эвакуации россияне ударили по городу управляемой авиабомбой. Погибли шесть человек.

Читайте также: ВСУ заявили об изменении тактики РФ на линии Купянск-Лиман: Нет мясных штурмов и огневого вала

Милана Головань
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