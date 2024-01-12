Зеленський: Ключова наша безпекова мета – НАТО

Президент подякував британському прем'єру Сунаку за те, що Британія стала першою, хто підписав з Україною угоду про безпеку

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував британському прем'єру Ріші Сунаку за підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки та заявив, що ключова безпекова мета України – членство в НАТО.

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"Ключова наша безпекова мета – Альянс. А зараз на основі цієї угоди з Британією працюємо і з іншими партнерами заради двосторонніх угод", – сказав він.

Глава держави нагадав, що до базової домовленості "Великої сімки" приєдналися вже майже 30 держав, і подякував кожному з лідерів країн, які вже працюють над "безпековою роботою", і лідерам країн, які тільки планують долучатися до цього.

"І, звичайно, я дякую Великій Британії та особисто пану премʼєр-міністру Сунаку за першість і лідерство", – резюмував Зеленський.

12 січня 2024 року Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО. Сунак підписав її із Зеленським під час візиту до Києва.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

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