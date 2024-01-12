Зеленский: Ключевая наша цель безопасности – НАТО

Президент поблагодарил британского премьера Сунака за то, что Британия стала первой, кто подписал с Украиной соглашение о безопасности

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил британского премьера Риши Сунака за подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности и заявил, что ключевая цель безопасности Украины – членство в НАТО.

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"Ключевая наша цель безопасности – Альянс. А сейчас на основе этого соглашения с Британией работаем и с другими партнерами ради двусторонних соглашений", – сказал он.

Глава государства напомнил, что к базовой договоренности "Большой семерки" присоединились уже почти 30 государств, и поблагодарил каждого из лидеров стран, уже работающих над "безопасной работой", и лидеров стран, которые только планируют присоединяться к этому.

"И, конечно, я благодарю Великобританию и лично господина премьер-министра Сунака за первенство и лидерство", – резюмировал Зеленский.

12 января 2024 года Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.

Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО. Сунак подписал ее с Зеленским во время визита в Киев.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

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