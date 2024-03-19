Зеленський попросив Раду передати повноваження Запорізької облради до ОВА. Що відомо

Востаннє облрада збиралася на сесію в березні 2022 року – там кажуть, що попри це, працюють з комунальними підприємствами

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Народні депутати під час пленарного засідання 20 березня голосуватимуть за проєкт постанови, яка передбачає передавання повноважень від Запорізької обласної ради до військової адміністрації на час воєнного стану та на місяць після його скасування. Про це йдеться в документі, який LIGA.net надав співрозмовник з фракції Голос.

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Документ ініційований президентом Володимиром Зеленським, військова обладміністрація порушила перед ним питання про передання їй повноважень.

У проєкті є така мотивація: облрада не може розв'язувати питання щодо діяльності комунальних закладів, оскільки з початку повномасштабного вторгнення вона збиралася на сесію один раз у березні 2022 року дистанційно.

Зокрема, згідно з законом пропонується увести на час дії воєнного стану та 30 днів після його скасування таке:

→ повноваження обласної ради здійснюватиме обласна військова адміністрація (ОВА);

→ виконавчий апарат облради підпорядковуватиметься начальнику ОВА;

→ обласна рада не здійснюватиме свої повноваження;

→ комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад області, підпорядковуватимуться відповідній ОВА;

→ управління об'єктами спільної власності територіальних громад області здійснюватиметься начальником ОВА;

→ начальник ОВА зможе увільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

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Учора депутат облради від "За майбутнє" Аскад Ашурбеков записав відеозвернення: за його словами, орган влади в "щоденному режимі" продовжує координацію роботи понад ста підприємств, зокрема й стратегічних.

Він визнав, що є фактично єдина проблема з відсутністю сесійних засідань, але "багато в чому це відбувається з суб'єктивних незрозумілих причин". Водночас, зазначив Ашурбеков, керівництво облради отримує зарплату та бере участь у спільних заходах з ОВА.

Політик від імені місцевих депутатів різних фракцій звернувся до нардепів Ради та попросив "не допустити руйнування роботи Запорізької облради" та допомогти забезпечити її повноцінне функціонування.

19 лютого Служба безпеки України повідомила, що разом з Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради разом з його помічником та місцевим депутатом.

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