Зеленский попросил Раду передать полномочия Запорожского облсовета к ОВА. Что известно

В последний раз облсовет собирался на сессию в марте 2022 года – там говорят, что несмотря на это, работают с коммунальными предприятиями

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Народные депутаты во время пленарного заседания 20 марта будут голосовать за проект постановления, предусматривающий передачу полномочий от Запорожского областного совета к военной администрации на время военного положения и на месяц после его отмены. Об этом говорится в документе, который LIGA.net предоставил собеседник из фракции Голос.

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Документ инициирован президентом Владимиром Зеленским, военная обладминистрация подняла перед ним вопрос о передаче ей полномочий.

В проекте есть следующая мотивация: облсовет не может решать вопросы деятельности коммунальных учреждений, поскольку с начала полномасштабного вторжения он собирался на сессию один раз в марте 2022 года дистанционно.

В частности, согласно закону предлагается ввести на время действия военного положения и 30 дней после его отмены следующее:

→ полномочия областного совета будет осуществлять областная военная администрация (ОВА);

→ исполнительный аппарат облсовета будет подчиняться начальнику ОВА;

→ областной совет не будет осуществлять свои полномочия;

→ коммунальные предприятия, учреждения и организации, основанные на базе имущества общей собственности территориальных общин области, будут подчиняться соответствующей ОВА;

→ управление объектами общей собственности территориальных общин области будет осуществляться начальником ОВА;

→ начальник ОВА сможет освобождать от исполнения должностных обязанностей работников исполнительного аппарата областного совета (для таких работников объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность).

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Вчера депутат облсовета от "За майбутнє" Аскад Ашурбеков записал видеообращение: по его словам, орган власти в "ежедневном режиме" продолжает координацию работы более ста предприятий, в том числе и стратегических.

Он признал, что есть фактически единственная проблема с отсутствием сессионных заседаний, но "во многом это происходит по субъективным непонятным причинам". В то же время, отметил Ашурбеков, руководство облсовета получает зарплату и участвует в совместных мероприятиях с ОВА.

Политик от имени местных депутатов разных фракций обратился к нардепам Рады и попросил "не допустить разрушения работы Запорожского облсовета" и помочь обеспечить его полноценное функционирование.

19 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачила на взятке заместителя председателя Запорожского областного совета вместе с его помощником и местным депутатом.

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