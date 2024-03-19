Зеленский попросил Раду передать полномочия Запорожского облсовета к ОВА. Что известно
Народные депутаты во время пленарного заседания 20 марта будут голосовать за проект постановления, предусматривающий передачу полномочий от Запорожского областного совета к военной администрации на время военного положения и на месяц после его отмены. Об этом говорится в документе, который LIGA.net предоставил собеседник из фракции Голос.
Документ инициирован президентом Владимиром Зеленским, военная обладминистрация подняла перед ним вопрос о передаче ей полномочий.
В проекте есть следующая мотивация: облсовет не может решать вопросы деятельности коммунальных учреждений, поскольку с начала полномасштабного вторжения он собирался на сессию один раз в марте 2022 года дистанционно.
В частности, согласно закону предлагается ввести на время действия военного положения и 30 дней после его отмены следующее:
→ полномочия областного совета будет осуществлять областная военная администрация (ОВА);
→ исполнительный аппарат облсовета будет подчиняться начальнику ОВА;
→ областной совет не будет осуществлять свои полномочия;
→ коммунальные предприятия, учреждения и организации, основанные на базе имущества общей собственности территориальных общин области, будут подчиняться соответствующей ОВА;
→ управление объектами общей собственности территориальных общин области будет осуществляться начальником ОВА;
→ начальник ОВА сможет освобождать от исполнения должностных обязанностей работников исполнительного аппарата областного совета (для таких работников объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность).
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Вчера депутат облсовета от "За майбутнє" Аскад Ашурбеков записал видеообращение: по его словам, орган власти в "ежедневном режиме" продолжает координацию работы более ста предприятий, в том числе и стратегических.
Он признал, что есть фактически единственная проблема с отсутствием сессионных заседаний, но "во многом это происходит по субъективным непонятным причинам". В то же время, отметил Ашурбеков, руководство облсовета получает зарплату и участвует в совместных мероприятиях с ОВА.
Политик от имени местных депутатов разных фракций обратился к нардепам Рады и попросил "не допустить разрушения работы Запорожского облсовета" и помочь обеспечить его полноценное функционирование.
- 19 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачила на взятке заместителя председателя Запорожского областного совета вместе с его помощником и местным депутатом.
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