Зеленський прибув з візитом до Вільнюса. Вже зустрівся з президентом Науседою – фото

Також президент анонсував робочі поїздки до Латвії та Естонії

Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса, де проведе низку переговорів з представниками литовської влади та ЗМІ. Про це він повідомив у Telegram.

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"Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади", – написав глава держави.

Він анонсував переговори щодо гарантій безпеки, інтеграції України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, співпрацю в галузі засобів радіоелектронної боротьби та дронів тощо.

"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – резюмував президент, додавши, що днями відвідає також Таллінн та Ригу.

ДОПОВНЕНО о 13:23. Зеленський вже зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. В ОП заявили, що політики обговорять подальшу євроінтеграцію України та питання, "які наближають перемогу України в боротьбі з російською агресією".

Сторони мають намір обговорити ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України.

Також ітиметься про координацію позицій у процесі підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року, додали в Офісі президента.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

У вечірньому відеозверненні 6 січня Зеленський заявив, що Україна готується до важливих подій на міжнародному рівні наступного тижня. Зокрема, він заявив про підготовку до нових ліній співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

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