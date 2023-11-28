Зеленський про бюджет: Пріоритет – захист від агресії, але враховуємо соціальні потреби

Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

У бюджеті на 2024 рік головним пріоритетом є захист від агресії РФ, проте держава враховує і соціальні потреби людей та повністю виконує свої соціальні зобов'язання. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Підписав Закон України про державний бюджет на наступний рік. Очевидно, що в ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії. Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов’язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її", – сказав він.

За словами президента, кожен, хто зараз створює робочі місця, зберігає бізнес і розвиває його, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших – підтримують і українську оборону, і наближення до українських цілей.

9 листопада Верховна Рада затвердила бюджет України на 2024 рік із доходами 1 768,5 млрд гривень і видатками 3 355 млрд грн.

24 листопада у Міноборони назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік.

28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік.

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