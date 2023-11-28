Зеленский о бюджете: Приоритет – защита от агрессии, но учитываем социальные потребности

Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

В бюджете на 2024 год главным приоритетом является защита от агрессии РФ, однако государство учитывает и социальные потребности людей и полностью выполняет свои социальные обязательства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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"Подписал Закон Украины о государственном бюджете на следующий год. Очевидно, что в нем главный приоритет – это защита от российской агрессии. Но при этом мы учитываем социальные потребности наших людей и полностью выполняем социальные обязательства нашего государства. Во время полномасштабной войны это чрезвычайно важно, чтобы каждый наш гражданин, нуждающийся в государственной поддержке, получал ее", – сказал он.

По словам президента, каждый, кто сейчас создает рабочие места, сохраняет бизнес и развивает его, кто в Украине и с Украиной, работают честно и поддерживают других – поддерживают и украинскую оборону, и приближение к украинским целям.

9 ноября Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с доходами 1 768,5 млрд грн и расходами 3 355 млрд грн.

24 ноября в Минобороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год.

28 ноября Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год.

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