Зеленський – про інші мирні пропозиції: Якщо це об'єднає світ навколо одного плану – я за

Президент заявив, що на зустрічі G20 у Бразилії готовий вислухати пропозиції інших країн

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова розглянути плани завершення війни від інших країн, особливо якщо навколо якогось конкретного плану вдасться об'єднати світ. Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що готовий розглянути мирні ініціативи від інших країн.

"Непогана можливість у листопаді є – засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в листопаді відбудеться зустріч G20 у Бразилії, яка також має свою пропозицію щодо врегулювання війни в Україні.

"У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану – я за", – підкреслив він.

ДОВІДКА Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів. Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів.

16 жовтня 2024 року Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

У цьому ж інтерв'ю, 18 жовтня, президент заявив, що План перемоги є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни. Якщо цього не робити, то світ поглинуть пропозиції Росії та її союзників.