Зеленский – о мирных предложениях: Если это объединит мир вокруг одного плана – я за

Президент заявил, что на встрече G20 в Бразилии готов выслушать предложения других стран

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готова рассмотреть планы завершения войны от других стран, особенно если вокруг какого-либо конкретного плана удастся объединить мир. Об этом в интервью "Єдиним новинам" заявил президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Глава государства отметил, что готов рассмотреть мирные инициативы других стран.

"Неплохая возможность в ноябре есть – заседание G20. Там есть все эти страны. Мы когда-то предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в ноябре состоится встреча G20 в Бразилии, которая также имеет свое предложение по урегулированию войны в Украине.

"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана – я за", – подчеркнул он.

СПРАВКА Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его активно поддерживают в мире. Основная цель плана, как утверждают стороны, способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в том числе прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует внимание на создании группы стран-посредников для организации переговоров. Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его активно поддерживают в мире. Основная цель плана, как утверждают стороны, способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в том числе прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует внимание на создании группы стран-посредников для организации переговоров.

16 октября 2024 года Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.

В этом же интервью, 18 октября, президент заявил, что План победы является "информационным идеологическим пространством", которое Украина и союзники должны заполнять предложениями по завершению войны. Если этого не делать, мир поглотят предложения России и ее союзников.