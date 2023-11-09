Зеленський про можливу перемогу Трампа у виборах: Чи добре це, чи погано – я не знаю
Президент Володимир Зеленський на заході Reuters Hosts Interview заявив, що Україна сподівається на підтримку США незалежно від переможця президентських виборів 2024 року. Водночас він відмовився прямо відповідати на запитання, чи є у нього занепокоєння стосовно можливої перемоги 45-го президента Дональда Трампа.
"Чи добре це, чи погано – я не знаю. Сподіваюся, що американський президент завжди враховуватиме ставлення суспільства", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що в українців є певна стурбованість щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.
Водночас, на його думку, якщо американське суспільство підтримує Україну та розділяє її цінності, розуміє виклики, результат і шкоду війни, будь-який президент, імовірно, підтримуватиме Україну.
Напередодні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитись до опитувань громадської думки, результати якої свідчать про те, що чинний президент США Джо Байден програє Трампу.
Вона згадала, як в опитуваннях 2012 року тодішній кандидат на посаду від Республіканської партії Мітт Ромні випереджав 44-го президента Барака Обаму. У підсумку Обама переміг і став президентом США вдруге.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він говорив, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
- Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".
Читайте також: У Байдена звинуватили прихильників Трампа у "політизації інтересів нацбезпеки" США
Коментарі