Зеленский о возможной победе Трампа в выборах: Хорошо ли это или плохо – я не знаю

Президент Владимир Зеленский на мероприятии Reuters Hosts Interview заявил, что Украина надеется на поддержку США вне зависимости от победителя президентских выборов 2024 года. В то же время он отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли у него обеспокоенность возможной победой 45-го президента Дональда Трампа.

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"Хорошо ли это или плохо – я не знаю. Надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение общества", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у украинцев есть определенная обеспокоенность касательно некоторых республиканцев, требующих сократить поддержку Украины.

В то же время, по его мнению, если американское общество поддерживает Украину и разделяет ее ценности, понимает вызовы, результат и ущерб войны, любой президент, вероятно, будет поддерживать Украину.

Накануне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что действующий президент США Джо Байден проигрывает Трампу.

Она вспомнила, как в опросах 2012 тогдашний кандидат на должность от Республиканской партии Митт Ромни опережал 44-го президента Барака Обаму. В итоге Обама победил и стал президентом США во второй раз.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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