Зеленський – про переговори з РФ: Коли хочуть домовитися, 230 ударів не завдають

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовна у своїх діях щодо дипломатичного врегулювання війни. Водночас він констатував, що у Росії відсутнє бажання вести мирні перемовини. Про це глава держави розповів на пресконференції.

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"Я вважаю, що ми сьогодні послідовні. Незважаючи ні на що, на небажання Росії до зупинення війни. І ми це бачимо. Не можна сказати, що Росія дуже сильно, як деякі колеги-лідери кажуть, хоче зупинити війну, просто треба домовитись. Коли хочуть домовитись, 230 ударів не завдають", – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що відсутність бажання у Росії зупинити війну Україні зрозуміла. Глава держави нагадав, що Україна послідовна й продовжує підготовку до другого Саміту миру.

26 серпня росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів.

Шмигаль заявив, що ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики.

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