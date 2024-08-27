Зеленский – о переговорах с РФ: Когда хотят договориться, 230 ударов не наносят

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина последовательна в своих действиях по дипломатическому урегулированию войны. В то же время он констатировал, что у России отсутствует желание вести мирные переговоры. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции.

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"Я считаю, что мы сегодня последовательны. Несмотря ни на что, на нежелание России остановить войну. И мы это видим. Нельзя сказать, что Россия очень сильно, как некоторые коллеги-лидеры говорят, хочет остановить войну, просто нужно договориться. Когда хотят договориться, 230 ударов не наносят", – сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что отсутствие желания в России остановить войну Украине понятно. Глава государства напомнил, что Украина последовательна и продолжает подготовку ко второму Саммиту мира.

26 августа россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов.

Шмыгаль заявил, что целью очередной массированной атаки РФ по Украине являлись объекты энергетики.

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