Зеленський провів військові наради з Сирським, Малюком, Умєровим, Будановим та іншими

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "важливі військові наради" з вищим військовим керівництвом, представниками Кабміну, начальниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. Разом з Зеленським узгодили подальші кроки.

З начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і заступником головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрям безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили "найуразливіші місця ворога".

"Ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", – написав Зеленський.

Також президент поспілкувався з представниками Кабміну, української "оборонки" та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", – зазначив український лідер.

6 березня СБУ провела тестування нових надводних дронів Sea Baby, які виготовили завдяки масштабному волонтерському збору у 2024 році. Ці "Морські малюки" відрізняються від попередніх як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками.

Україна має одні з найшвидших можливостей для розробок нових технологій, але на це не вистачає фінансування, заявив глава Мінстратегпрому Камишін.

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